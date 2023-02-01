Nusaybin'de kontrolden çıkan otomobil su kanalı düştü: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'tan gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına düştü. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Irak'tan Nusaybin ilçesine doğru seyir halinde olan 72 DF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hasantepe mevkiinde su kanalına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, hafif şekilde yaralan 4 vatandaşa olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.