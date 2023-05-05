Nusaybin'de Millet Bahçesi Projesi için hazırlıklar başladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi için hazırlıklar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ Başkanlığı Çağ Çağ Deresi'nin çevresinde yapılacak Millet Bahçesi Projesi hazırlıkları başladı.

İlçenin Abdulkadir Paşa, Fırat ve Devrim Mahallelerini kapsayan, Çağ Çağ Deresinin etrafında 99 bin metrekarelik alanı kapsayacak Nusaybin Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde çalışmaların bu hafta başlayacağı belirtildi.

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilçeye kalıcı bir eser daha kazandırılacağını dile getirdi.

İlçenin Millet Bahçesine kavuşacağını kaydeden Kayabaşı, Millet Bahçesinin Çağ Çağ Deresi çevresini kapsadığını belirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kadim ilçemiz Millet Bahçesine kavuşuyor. Nusaybin Millet Bahçesi Projesi, Alman Köprüsü ile İpekyolu sınırları içerisinde Çağ Çağ Deresi çevresini kapsıyor. 99 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesinde; 1 Millet Kıraathanesi, 2 büfe, 1 mescit, 1 kapalı spor salonu, mini basketbol sahası, aromatik bitkiler bahçesi, oyun alanları, piknik ve dinlenme alanları içermektedir. Millet Bahçesi Nusaybin'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.