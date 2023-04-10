Nusaybin'de minareye isabet eden yıldırım kameraya yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minareye isabet yıldırım, güvenlik kamerasına yansıdı. Minarede hasra meydana gelmezken cihazlar zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, 7 Nisan günü akşam saat 20.46 sıralarında Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Hacı Hedle Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Minarede paratoner olması nedeniyle zarar olmazken, ses ve ışık sisteminde hasar meydana geldi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami imamı Muhammed Akyüz, minarede paratoner olduğu için şimşeğin paratonere çarptığını belirterek, "O olmasaydı Allah korusun çok büyük bir hasar olurdu. Cihazlarımız ve lambalarımız yandı" dedi.