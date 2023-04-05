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Nusaybin'de minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin ilçesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Minibüs sürücüsü, önünde seyir halinde olan motosiklete çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Motosiklet sürücüsü Mücahit A., ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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