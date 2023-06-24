Nusaybin'de motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hızla yayaya çarpan motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.58'de Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir grup yaya caddede üzerinde yürürken arkalarından hızla gelen motosiklet bir kişiye çarparak yere düştü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere düşüp sürüklenirken ateş kıvılcımları çıktı. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.