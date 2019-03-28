İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.