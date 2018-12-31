İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'de öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin merkezden aldığı öğrencileri Kocadağ Mahallesi'ne götüren servisin sürücüsü, Tepealtı Mahallesi'nde aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisi devrildi. Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.