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Nusaybin'de öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki okullarda lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrenciler maske ile derse girdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki okullarda lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrenciler maske ile derse girdi.


Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullarda çeşitli farkındalık etkinlikleri yapıldı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, bugün derslere maske ile girdi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin de destek verdiği etkinlik gün boyu sürdü.


Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle okullarda çeşitli farkındalık programları düzenlediklerini, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin derslere maske ile girdiğini kaydetti.

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