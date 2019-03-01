Nusaybin'de örnek çalışma

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, ‘Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi' projesi kapsamında ilçelerde verilen seminerde aileler bilgilendirildi. Nusaybin'de il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, il ve ilçe müftülüklerinin destek verdiği seminer Mitanni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek de bir konuşma yaparak kız çocuklarının okumasının önemine değindi.

"Okuma yazma bilmeyen kızımız kalmasın"

Çalımalar ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Kız çocuklarımızın okumasını ve aile içi şiddetin önlenmesini istiyoruz ve bu konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Mardin'de okuma yazma bilmeyen kalmasın diye tüm kurumlar olarak el birliğiyle çalışıyoruz. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklarımız, il ve ilçe müftülükleri ile milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte, şehrimizde okuma yazma bilmeyen kalmasın diye çalışıyoruz. Bu çalışmamızı öncelikle kadınlarımıza ulaşarak yerine getirdik. Şimdi de daha önce tespit ettiğimiz özellikle kızlarını okula göndermeyen mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımız işbirliği içinde başarıyla çalışmalarını yapıyor'' dedi.

"Proje başarılı bir şekilde ilerliyor"

Projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Yaman açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tüm ilçelerimizde bu çalışmayı başarıyla sürdürdük. Yaptığımız çalışma valilik, kaymakamlıklar, büyükşehir selediyesi kadın ve gençlik hizmetleri daire başkanlığı, il müftülüğü, muhtarlar daire başkanlığı, il milli eğitim müdürlüğü ve uzman psikologlar tarafından ortaklaşa düzenlendi. Bugün son olarak Nusaybin ilçemizde faaliyetimizi yaptık. Seminere olan ilgi bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki bu çalışmamız dalga dalga büyüyerek amacına ulaşacaktır. Biz aile içi şiddetin önlenmesi için de çaba veriyoruz. Çünkü aile içi şiddeti önlemek en az kızların okula gönderilmesi kadar önemli. Toplumu oluşturan aile ne kadar mutlu olursa toplumda bir o kadar mutlu olur”.