Nusaybin'de ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek

Mardin'in Nusaybin İlçesinde ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini izleyecek.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Cinegold Sinemaları yetkilisi Hogir Kaçmaz arasında protokol imzalandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, yapılan protokol gereği Nusaybin'de 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerinin TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini sinemada izleyeceğini kaydetti.

Filmi gençlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kayabaşı, bu protokol ile çocuklarımızın vatan ve millet uğruna şehit olan kahramanlarımızın yaşam öykülerini öğreneceklerini belirtti.

Protokol imza programında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can da hazır bulundu.

İmzalanan protokolle düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü anlatan "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek.