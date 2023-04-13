Nusaybin'de sağanak yağış yolda yarıklar oluşturdu

Mardin’in Nusaybin ilçesi Beyazsu mevkiinde sağanak yağışla birlikte yolda yarıklar oluştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Beyazsu mevkiinde sağanak yağışla birlikte yolda yarıklar oluştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 gündür aralıksız etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle birçok dere taşarken, cadde ve sokaklarda su birikintisi yaşandı.
Yağışlar nedeniyle Nusaybin-Midyat arasındaki Beyazsu mevkiinde çökme nedeniyle yolda yarıklar oluştu.
Kolluk kuvvetleri, vadilerden yollara akan sel nedeniyle yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.