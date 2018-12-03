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Nusaybin'de silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi silahla yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşanan iki ailenin fertleri, Çarşı Merkezi'nde tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi ayağından yaralandı. Kavga sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga eden grupları ayırmakta güçlü çeken polis, havaya ateş ederek biber gazı kullandı.


Polisin müdahalesiyle kavga yatışırken, yaralı şahıs kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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