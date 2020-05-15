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Nusaybin'de sosyal mesafeyle futbol oynayan gençler mobeselere yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sosyal mesafeyle futbol oynayan gençlerin eğlenceli anları mobese kameralarına yansıdı.


Nusaybin ilçesinde,kısıtlamanın kalktığı 11.00 -15.00 saatlerinde sokağa çıkan gençlerin sosyal mesafeyle futbol oynadığı anlar mobese kameralarına yansıdı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlere maç bitiminde maske ve eldiven dağıtarak sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

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