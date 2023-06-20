Nusaybin'de Suriye sınırına yakın noktada Türk bayrağı dikildi

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla ilçe merkezinde Suriye sınırına yakın yeni yapılan Sınır Park ve Mesire Alanı'na büyük Türk bayrağı dikildi.

Nusaybin Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaklaşık 30 dönüm alan üzerine inşa ettiği Sınır Park ve Mesire Alanı projesi sona erdi. İlçe merkezinde vatandaşların aileleriyle birlikte piknik yapabilecekleri ve rahat nefes alabilecekleri alanda peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

Bölgede yapılan çalışmalarda incelemelerde bulunan Kayabaşı, alana büyük bir Türk bayrağı asılması talimatını verdi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri hem Nusaybin'den hem de Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinden rahatlıkla görülebilen Türk bayrağı asıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayabaşı, "Şanlı bayrağımız Nusaybin'imizin prestij alanlarından olan Sınır Park Mesire Alanı'na çok yakıştı. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında sınırın sıfır noktasında mırra içmeye bekliyoruz herkesi" ifadelerini kullandı.