İhlas Haber Ajansı

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Nusaybin'de sürücü dönüşünü aldıktan sonra refüjü aşıp karşı duvara çarptı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sürücü, dönüşünü aldıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı duvara çarptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sürücü, dönüşünü aldıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı duvara çarptı.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi Çağ Çağ Caddesinde ismi ve plakası öğrenilmeyen bir araç sürücüsü, geçtiğimiz günlerde geldiği yönün soluna dönüşünü aldıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjü aştı, daha sonra bir yapının duvarına çarptı.


Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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