Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlarda 8'inci etabın kura çekilişi yapıldı.

Mitanni Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekilişi saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi sorumlusu Sercan Barut, kurası çekilecek konutlar için hak sahiplerine bilgi verdi. 8'inci etapta bulunan 405 mesken, 66 ticari iş yeri ve 7 kapıcı dairesi kurası çekileceğini kaydeden Barut, kura çekilişinden sonra aynı bölgede yapımı tamamlanan 1 ilkokul binasının da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrini yapacaklarını ifade etti.

Açıklamalardan sonra Nusaybin noteri huzurunda hak sahipleri tarafından kura çekilişi yapıldı.