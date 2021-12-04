İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nusaybin'de tır ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



İpekyolu Mahallesi'ndeki Midyat Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır, ara yoldan çıktığı ileri sürülen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 14 yaşındaki Davut Turan ve beraberindeki bir çocuk yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada tırın arka tekerlerinin üstünden geçtiği Davut Turan kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.