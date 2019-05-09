Nusaybin'de tır ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin-Cizre karayolu üzeri Nusaybin'e bağlı Söğütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nusaybin - Cizre istikametine giden Saim Akpulat yönetimindeki 06 DGV 72 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile Cizre - Nusaybin istikametinden giden Mehmet Kahraman yönetimindeki 06 DS 4082 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü Saim Akpulat (39) araçta sıkışarak hayatını kaybederken, tır sürücüsü Mehmet Kahraman ise yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altındı. Tanker sürücü Saim Akpulat'ın cenazesi ise Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesi arama kurtar ekipleri tarafından kesici aletlerle tır ve tankerdeki demirler kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Saim Akpulat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.