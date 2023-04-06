İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nusaybin'de tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yolbilen mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yolbilen mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin Yolbilen mevkiinde 42 ALU 428 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen 34 FYM 867 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim B., yaralandı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sağlık sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.