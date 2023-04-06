Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Cizre karayolu Turgutlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 41 KJ 882 plakalı ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları kontrollerde yaralı dört kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.