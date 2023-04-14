Nusaybin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Lozan Caddesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen ticari araç ile 46 ACN 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.