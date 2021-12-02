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Nusaybin'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 555 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 555 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T. isimli şahıslar, il dışından getirdikleri uyuşturucu madde Nusaybin ilçesinde piyasaya sürülmeden kovalamaca sonucu 1 kilo 555 gram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandıkları belirtildi.


Gözaltına alınan 2 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinden sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerine müteakip sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

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