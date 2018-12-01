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Nusaybin'de yağış sonrası dağdan gelen sular sele sebep oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış sonrası ilçeden geçen uluslararası karayolu ile birçok ev ve sokak sular altında kaldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece boyunca etkili olan yağış sonrası ilçeden geçen uluslararası karayolu ile birçok ev ve sokak sular altında kaldı.


Yağış sonrası dağdan gelen sular nedeniyle ilçeden geçen uluslararası karayolunun Nusaybin Devlet Hastanesi ve okullar bölgesi sular altında kaldı. Karayolunu kullanan araçların geçişlerde büyük zorluk yaşandığı görüldü. İlçe merkezinde de bazı mahallelerde su taşkını yaşandı. Dicle ve Yenişehir Mahalleleri'nde de su giderlerinin yetersiz kalması nedeniyle su taşkını yaşandı. Birçok evin bodrum ve giriş katları sular altında kalırken Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi için çalışma yapıyor.

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