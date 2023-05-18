Nusaybin'de yanan motosikletin üstüne kepçeyle toprak atıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.
Yangın, Nusaybin ilçesi Şehri-Med Sitesi karşısında fayans deposu olarak kullanılan arsada meydana geldi. Hayrettin A.'ya ait 47 NK 527 plakalı motosiklet, fayans deposunda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden alev alarak yanmaya başladı.
Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın esnasında bölgede bulunan bir kepçenin operatörü, yanan motosikletin üzerine toprak atarak söndürmeye çalıştı.
Yangında motosikletten geriye iskeleti kalırken, fayansların bir bölümü sıcaktan kırılarak zarar gördü.