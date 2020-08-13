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Nusaybin'deki kamu kurumlarında korona virüs tedbirleri sıklaştırıldı

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kentteki resmi kurumlarda yeni tip korona virüs denetimleri sıklaştırıldı.

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kentteki resmi kurumlarda yeni tip korona virüs denetimleri sıklaştırıldı.


Nusaybin'de emniyet, zabıta ve sağlık ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimlerini sıklaştırdı. Sosyal destek çerçevesinde indirimli elektrik ödemeleri yapıldığı günlerde PTT şubesi önünde yaşanan yoğunluk üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi görevlendirildi. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske konularına dikkat etmesini isteyen polis ekibi, bariyer yardımıyla PTT önündeki yoğunluğu düzenledi.


Ekiplerin, denetimlere devam edeceği kaydedildi.

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