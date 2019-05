Nusaybin'deki özel liseler esnaf çocuklarına eğitim desteği verecek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren iki özel okul, 2019-2020 eğitim öğretim sezonundan esnaf çocuklarına yüzde 25 indirim desteği verecek.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (NESO) yapılan protokol sözleşmesine NESO Başkanı Ömer Özel, özel okul temsilcileri katıldı. İmza töreninde konuşan her iki özel lise müdürü, NESO Başkanı Ömer Özel tarafından kendilerine iletilen teklifi olumlu gördüklerini ve bu nedenle protokol yaptıklarını bildirdi. Protokolün 2019 - 2020 yılından itibaren uygulamaya gireceğini ifade eden İbrahim Kaya ve Rezan Bilen, "Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olan velilerin çocuklarına liselerimizde yüzde 25 indirim uygulayacağız. Bizler de kendi imkanlarımızla esnaflarımıza ve çocuklarına eğitim desteği sunmuş olacağız. Bu protokolle ilçedeki eğitime de bir adım daha katkı yapmış olacağız. Esnaf çocuklarının eğitim desteğini almasında hassasiyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Ömer Özel ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnaflar adına protokole imza atan NESO Başkanı Ömer Özel de, çocuklarını özel liselere göndermek isteyen esnaflara oda olarak katkı yapmak istediklerini söyledi. NESO'ya kayıtlı üyelerin odadan alacakları esnaf sicil belgesiyle birlikte her iki liseye giderek çocuklarını yüzde 25 indirimle rahat bir şekilde kaydedebileceğini belirten Özel, "Göreve geldiğimiz günde söz verdiğimiz gibi her zaman esnafımızın ve ilçemizin menfaatleri çerçevesinde hizmet etme sözü vermiştik. Bu protokol için bizim için çok önemli bir protokoldür. Çünkü geleceğimiz olacak çocuklarımızın daha iyi şekilde eğitim almasına katkı yapacak bir çalışmadır. Her iki özel lise yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra NESO Başkanı Özel ve özel okul müdürleri İbrahim Kaya ile Rezan bilen arasında eğitim sözleşmesi imzalandı.