Nusaybin'e uyuşturucu madde operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde imal, satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede uyuşturucu madde imal, satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim ve operasyonlarını artırdı. Polis ekipleri tarafından ilçede bir evde yapılan aramalarda 3 kilo 375 gram esrar maddesi, 352 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Aramalar sonucunda gözaltına alınan 1 kişi Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra yakalanan şahıs Nusaybin Adliyesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mardin Cezaevine konuldu.

Nusaybin'de uyuşturucu madde imal, satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.