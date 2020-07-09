Odun hırsızlarını güvenlik korucuları yakaladı

Şırnak'ın İdil ilçesinden çaldıkları odunları kamyonla Mardin'in Midyat ilçesine getiren hırsızlar, güvenlik korucuları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde İdil'de ikamet eden bir kişiye ait odunların çalındığı ihbarı alınması üzerine Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görevli güvenlik korucuları durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Plakası tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çalıntı odunlar ele geçirildi. Daha sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, araçta bulunan iki kişi gözaltına aldı.