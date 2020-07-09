İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odun hırsızlarını güvenlik korucuları yakaladı

Şırnak’ın İdil ilçesinden çaldıkları odunları kamyonla Mardin’in Midyat ilçesine getiren hırsızlar, güvenlik korucuları tarafından yakalandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinden çaldıkları odunları kamyonla Mardin'in Midyat ilçesine getiren hırsızlar, güvenlik korucuları tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde İdil'de ikamet eden bir kişiye ait odunların çalındığı ihbarı alınması üzerine Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görevli güvenlik korucuları durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Plakası tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çalıntı odunlar ele geçirildi. Daha sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, araçta bulunan iki kişi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.