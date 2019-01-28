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Ödünç ayakkabı ile Türkiye 4'üncüsü oldu

Antalya’da 15 Ocak tarihinde yapılan kros yarışmasında ayakkabısı yırtık olduğu için arkadaşından aldığı ödünç ayakkabı ile yarışan Kızıltepeli atlet Yusuf Özmen, Türkiye 4’üncüsü oldu.

Antalya'da 15 Ocak tarihinde yapılan kros yarışmasında ayakkabısı yırtık olduğu için arkadaşından aldığı ödünç ayakkabı ile yarışan Kızıltepeli atlet Yusuf Özmen, Türkiye 4'üncüsü oldu.


Kızıltepeli atlet Yusuf Özmen, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Kros yarışmasında Türkiye 4'üncüsü olarak bronz madalya aldı. Genç atletin yarışmada ayakkabısı olmadığı için arkadaşından aldığı ödünç ayakkabı ile yarışmada derece elde etmesi yürekleri burktu. Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği müsabakalarda bölge gençlerinin başarılarına bir yenisi daha eklendi. Anafartalar Ortaokulu Öğrencisi 13 yaşındaki Yusuf Özmen de başarılı gençlerden biri olarak ismini duyurdu. Özmen, 15 Ocak'ta katıldığı 3 kilometre Yıldız Erkekler Kros yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.


İmkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan başarılı atlet Özmen, “Elazığ 2. kademe yarışmasında 2'incilik elde ettim. Türkiye şampiyonası Antalya'da oldu ve 4'üncü oldum. Mardin'i temsil ettim ve bronz madalya aldım. Ayakkabımla koşacağım dedim ancak hepsi yırtıktı. Hocam ‘bir arkadaşından ayakkabı al´ dedi ve arkadaşımdan aldım. O çivili ayakkabı ile koştum ve onunla 4'üncü oldum. Hepsi o ayakkabı sayesinde oldu” dedi.

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