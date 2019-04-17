Öğrenciler internet kullanımı hakkında bilgilendirildi

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları tarafından lise öğrencilerine bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanılması konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin 2019 yılının sonuna kadar Artuklu ilçesindeki bütün lise öğrencilerine verilmeye devam edeceğini ifade eden Yavuz, "Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Aslan tarafından lise öğrencilerine yönelik Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri kapsamında 'Sanal değil, sosyal hayatta kal' sloganıyla bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda eğitim verildi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü olarak hazırlanan afişler okula asılıp bütün öğrenciler Psikososyal Destek ve Danışmanlık Hizmeti için Sağlıklı Hayat Merkezine davet edildi” dedi.

"İnternet kötü amaçlı kullanımlar nedeniyle riskleri ve zararları da bulunuyor"

İnternetin birçok faydası ile birlikte aynı zamanda kötü amaçlı kullanımlar nedeniyle riskleri ve zararları da bulunduğuna dikkat çeken Yavuz, "İnternet, hayatın bire bir kopyası olarak içinde fırsat veya risk olarak kabul edilebilecek birçok şey barındırmaktadır. Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıkların yanı sıra çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta, akademik veya iş başarılarını düşürebilmektedir. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir organizasyonu düzenledik” şeklinde konuştu.