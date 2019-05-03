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Öğrenciler Mardin'in tarihi dokusunu keşfediyor

Mardin kırsal mahallerinde okuyan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Mardin’de Bir Gün Projesi kapsamında kentin tarihi ve turistlik alanlarını geziyor.

Mardin kırsal mahallerinde okuyan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mardin'de Bir Gün Projesi kapsamında kentin tarihi ve turistlik alanlarını geziyor.


Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilerin bir günlüğüne misafir edildiği Mardin'de Bir Gün Projesi kapsamında Savur İçören Ortaokulu 8. sınıf öğrenci ve öğretmenleri kentin tarihi alanlarını gezdi.


Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Savur İçören Ortaokulu 8. sınıf öğrenci ve öğretmenlerini makamında misafir ederek, Vali Mustafa Yaman'ın hediyelerini takdim etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sarı, öğretmenlerin öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Artuklu Öğretmenevi'nde ikram edilen kahvaltının ardından öğrenciler Mardin turuna çıkararak Şeyh Çabuk Camii, İl Milli Eğitim Tarihi Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Mardin Müzesi'ni gezdi.


Güzel bir gün geçiren öğrenciler Mardin Valisi Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Sarı'ya teşekkür ederek ilçelerine döndü.

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