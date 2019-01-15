Öğrencilere artırılmış gerçeklikle tarih ve bilim anlatılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezince, kırsal mahallede ki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yerli yazılım Mardin Ar ismiyle “artırılmış gerçeklik” sistemiyle şehrin tarihi mekanları ve bilim anlatılıyor. Şu ana kadar 22 okulda 300 öğrenciye dağıtılan bilim kartlar aracılığıyla tabletlerle elementler, renkler ve gezegenler teknolojik ve eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Kırsal mahallede ki öğrencilerimize şehrin tarihi mekanlarını ve bilimi teknolojiyle eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Kırsal mahallelerde ki öğrencilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi mekanların oya gibi işlendiği yapıları yerli yazılım artırılmış gerçeklik teknolojisi ile öğrencilerimize anlatıyoruz. Bunun yanında kendilerine dağıtımız bilim kartlarla elementler, renkler ve gezegenleri üç boyutlu şekilde anlatarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirdik” dedi.

Öğrencilerin bu yöntemle öğrenmekten keyif aldığını ifade eden Yaman, “Huzurun hakim olduğumu şehrimizde öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik yaptığımız bütün projelerimiz ücretsiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hep beraber, onların istekleri doğrultusunda projeleri hayata geçiriyoruz. Öğrenciler ve gençlerde bu durumdan memnun. İnşallah böyle devam edecek” diye konuştu.