Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü trafik şube amirliği personeli tarafından okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği personelleri tarafından, Midyat'ta okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrenciler bu vesile ile trafik akışının olduğu ve okul yolu üzerinde geçtikleri noktalarda nerede geçiş üstünlüklerinin olduğu ve nerede ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından bu tür eğitimleri sıklıkla yapacağı belirtildi.