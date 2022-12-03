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Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen okul müdürü sahneye çıkıp şarkı söyledi, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı

Mardin’de öğrencilerin isteğini geri çevirmeyip okulda şarkı söyleyen okul müdürü, öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.

Mardin'de öğrencilerin isteğini geri çevirmeyip okulda şarkı söyleyen okul müdürü, öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi İlköğretim Okulu Müdürü Saadetin Cevheroğlu, öğrencilerin isteği üzerine okula hoparlör sistemi kurup merdivende şarkı söyledi.


Okul bahçesinde okul müdürüne eşlik eden öğrenciler eğlenceli saatler geçirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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