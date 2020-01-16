Öğrencilerin kitap isteğini Kaymakam Çam yerine getirdi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, köy okulu öğrencilerinin kitap isteğini yerine getirdi.

Kızıltepe Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde çocukların yüzünü güldüren belediye ekipleri bu sefer de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla kitap isteyen Harmandüzü ve Günlüce İlkokullu öğrencilerine hikaye kitaplarını götürdü. Köy okulu öğrencilerinin hediyelerini Mardinmasa Kızıltepe ekibi ulaştırdı. Belediye ekiplerine teşekkür eden öğrenciler hediyelerini alarak hemen okumaya başladı. Okumayı çok sevdikleri için Kaymakam Çam'dan kitap istediklerini belirten öğrenciler, isteklerinin yerine getirildiği için çok mutlu olduklarını söyledi.