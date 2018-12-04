Öğretmen ve öğrencilerden köy okullarındaki öğrencilere yardım

Mardin'de Meydanbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, köy okullarındaki öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Meydanbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan "Minik Eller Üşümesin” projesi çerçevesinde öğretmenler maaşları, öğrenciler de harçlıklarıyla, bere, atkı, eldiven, bot ve mont aldı. Alınan kışlık kıyafetler, köy okullarındaki 60 öğrenciye dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Berhuni, sene başından bu yana hazırlanan sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin kendi çabalarıyla ve katkılarıyla aldıkları kışlık giysilerin bu okula ulaştırılmasıyla iki okul arasında kardeşlik köprülerinin kurulduğunu dile getiren Berhuni, projeye katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Öğretmen Seda Pilgir ise, projeyi duyurduklarında öğrencilerin büyük mutlulukla harçlıklarını biriktirdiğini anlatarak, köydeki kardeşlerine yardım ulaştırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.