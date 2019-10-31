Öğretmenler futsalda kapıştı

Mardin'de görev yapan öğretmenler arasında oynanan futsal turnuvasında Kızıltepeli öğretmenler birincilik kupasını kazandı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen turnuvanın futsal il finalleri tamamlandı. Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda oynanan müsabakalar büyük mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın sonucunda il birincisi Kızıltepe, ikinci Savur, üçüncü ise Derik oldu.

Sporun birleştirici gücüyle eğitimi bütünleştirmeyi amaçlayan Türkiye Öğretmenler Kupası futsal final maçının başlama düdüğünü çalan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, turnuvaya katılan öğretmenlere başarılar dileyerek birinci olan Kızıltepe takımını kutladı.