Okul bahçesi çocuklar için trafik eğitim alanı oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TOKİ İlkokulu idareci ve öğretmenleri pandemi sürecinin öğrenciler üzerindeki olumsuzluğu ortadan kaldırmak için okul bahçesini oyun ve trafik eğitim alanı haline getirdi.

Proje hakkında bilgiler veren TOKİ İlkokulu Müdürü Aydın Bahçivancı, hem dünyada hem de Türkiye'de etkili olan pandeminin öğrenciler üzerindeki etkilerini azaltmak, okulda daha kaliteli zaman geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla okul bahçesine geleneksel oyun alanları ve trafik eğitim alanı çizimini planladıklarını söyledi. Bahçivancı, "Müdür yardımcıları ve sınıf öğretmenleri öncülüğünde başlatılan projeye TOKİ İlkokulunun tüm öğretmenleri büyük bir inanç ve azimle maddi manevi destek sağlayarak projelerini tamamladılar. Yine öğrencilerin ilk elden yaparak yaşayarak trafik kurallarını uygulamalı öğrenmeleri ve öğrenmeye daha kalıcı ve eğlenceli hale getirmek amacıyla rengarenk bir trafik alanı oluşturuldu. Yaya geçitlerinin, bisiklet yollarının yapıldığı ve trafik levhalarıyla süslenen trafik eğitim alanı öğrencilerin en sevdiği ve eğlendiği alanların başında geliyor. Okula kazandırılan akülü araçlar sayesinde trafik alanı çok daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirilmiştir" dedi.