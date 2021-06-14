Ömerli'de ağaçlık alanda yangın çıktı, 200 dönümlük alan küle döndü

Mardin'in Ömerli ilçesi ile Pınarcık Mahallesi arasındaki ağaçlık alandı yangın çıktı. Yangın nedeni ile 200 dönümlük ağaçlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli Pınarcık Mahallesi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömerli itfaiye ekipleri ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, alevlerin 200 dönümlük alanı küle çevirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.