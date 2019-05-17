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Orataköy'de vatandaşlar kene konusunda bilgilendirildi

Mardin’in Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hekimler, Ortaköy Mahallesi’nde vatandaşları kene konusunda bilgilendirdi.

Mardin'in Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hekimler, Ortaköy Mahallesi'nde vatandaşları kene konusunda bilgilendirdi.


Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sokaklarda görülen kene vatandaşlar arasında panik oluşturdu. Kenelerin görülmesi üzerine devreye giren Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ortaköy Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik kene bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda hekimler tarafından kene ısırmasının belirtileri, tedavi yöntemleri, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı riskinden korunma yöntemleri ile acil bir müdahale ihtiyacında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

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