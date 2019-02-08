Orhan Miroğlu'nun oğlu için Mevlit okutuldu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu'nun 7 şubat 2018'de vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nın ölüm yıl dönümünde Mevlit okutuldu.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ndeki Hacı İsmail Kaya Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'ın-ı Kerim tilavetinin ardından Zerdeşt Miroğlu için Mevlit okutuldu.

Programa, Orhan Miroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Belediye Başkan adayları, eski AK Parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miroğlu, programında sonuna katılanlara teşekkür etti.