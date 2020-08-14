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Orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı düzenlendi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, ’Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı’ yapıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı' yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmaması' konulu genelge gereğince Orman yangınları ile mücadele etmek ve bu yangınların önlenebilmesi için Mardin'de toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya, Artuklu Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Kandemir, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının teknik personelleri katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş, Mardin'de yeşil alanın az olmasının kendisini üzdüğünü belirterek; “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde bir kampanya başlatarak hep beraber Mardin'i daha da yeşillendirmek ve güzelleştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.


Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Mardin'de olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü. Orman İşletme Müdürlüğü Bilgi İşlem Sorumlusu Servet Teker'in yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

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