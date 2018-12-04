Öter: “Engelliler dernek binasındaki asansör çalışmıyor”

MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, Başkan Yardımcısı Cebrail Bülbül, Genel Sekreter Ahmet Yıldırım, Teşkilat Başkanı Menduh Kavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sadık Erdoğan, İdris Demir ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaklaşık 750 bedensel engelli üyesi bulunan Kızıltepe Engelliler Derneğini ziyaret etti. Heyet ziyaret için geldikleri derneğin binasında asansörün çalışmamasına tepki göstererek, yetkileri göreve çağırdı.

Öter, “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel bir sakatlık sonucu herhangi bir organını kullanamayan insanlarımız sadece dezavantajlı olduğunu gerçek engelin negatif fikir ve davranışlar olduğunu unutmamalıyız. Engeller beyindedir. Biz beynimizdeki engelleri yıktığımızda, engelli yurttaşlarımızın neler yapabileceğini göreceğiz. Engelli vatandaşlarımıza daha çok istihdam alanları yaratmalıyız. 750 üyesi olan bir derneğin olduğu binanın asansörü çalışmıyor ve tekerlekli sandalyeleri yetersiz. Dernek Başkanı Türkan hanım ve Başkan yardımcısı Aziz bey canla başla mücadele ediyorlar. Anlaşılan idarecilerimizin biraz ilgisizliği engellilerimizi son derece üzüyor. Biz federasyon olarak talep ve eksikliklerini not aldık. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Yüzer'e iletip, talepte bulunacağız. Gerekirse engellilerimizin ihtiyaçları için maddi durumu iyi olan dostlarımızdan yardımcı olmalarını talep edeceğiz. Mega ilçemizin bir tek engelli derneği var. Üstelik başkanı bayan ve engelli bir kardeşimiz yaşadıkları sıkıntılara bir nebze kolaylaştırıcı olamıyorsak hepimize yazıklar olsun” dedi.