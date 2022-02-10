Oto yıkama görünümlü iş yerinde uyuşturucu ticareti

Mardin'in Midyat ilçesinde, oto yıkama olarak hizmet veren iş yerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere adli makamların talimatı ile harekete geçen, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir oto yıkamada, Ş.E.'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde kullanıma hazır halde ayrı ayrı kullanıma hazır toplamda 142,84 gram esrar maddesi ele geçirildi.

2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, Ş.E., Midyat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandığı bildirildi.