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Otobüsün klima motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün klima motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün klima motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi hattında özel halk otobüsünde şoförlük yapan Hasan Turgay, sabah saatlerinde arabadan kedi sesi geldiğini duydu. Turgay akşama kadar kedinin sıkıştığı yeri tespit edemedi. Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulan Turgay, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye erleri ilk önce kedinin otobüsün üst kısmında bulunan klima motorunun olduğu bölümde olduğunu tespit etti. Ekipler anahtarlarla klima motorunun kapağını söktü ve yaramaz kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.


Kediyi kurtarmaları için itfaiye ekiplerine haber veren araç sürücüsü Mehmet Turgay, “Sabah arabayı çalıştırdığımda baktım motor bölümünden ses geldi. Akşama kadar kendi imkanlarımla çıkaramadım. İtfaiyeden arkadaşları çağırdım sağ olsunlar gelip kediyi kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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