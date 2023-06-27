Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Hacılar Mezarlığı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AAC 102 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.