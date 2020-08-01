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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

Mardin'in Derik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı, araçtaki diğer yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı.


Kaza, Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerinde Derik üç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CNN 047 plakalı, Wolksvagen markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim ederken Kızıltepe'den gelen takviye ekiplerle birlikte kanala düşen araç bulunduğu yerden çıkartıldı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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