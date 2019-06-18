İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Para kasalarına kaçak sigara zulalamışlar

Mardin’de düzenlenen operasyonlarda para kasalarının iç kısımlarına zulalanmış halde 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda para kasalarının iç kısımlarına zulalanmış halde 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 16 Haziran 2019 günü saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi girişi uygulama noktasında durdurulan pikapta arama yapıldı. Hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada 4 adet boş para kasaları içerisinde oluşturan bölmelere gizlenmiş vaziyette toplam 8 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulunarak el konuldu.


Konuyla ilgili sürücü A.Y. ve yanında bulunan R.K. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.