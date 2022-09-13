İhlas Haber Ajansı

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Parmağına yüzük sıkışan çocuğun imdadına sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri yetişti

Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağına yüzük sıkışan çocuk soluğu hastanede aldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, parmağına yüzük sıkışan çocuk soluğu hastanede aldı.


Hastanede itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları ortak çalışması ile parmağında sıkışan yüzük çıkartılarak rahat bir nefes alması sağlandı. Midyat'ta ikamet eden İshak Akipa isimli çocuk eline yüzük sıkışınca soluğu hastanede aldı. Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenenin ardından itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri tarafından spiral yardımı ile elindeki yüzük kesildikten sonra, sağlık çalışanları tarafından yüzüğün parmağa zarar verilmeden çıkarılarak rahat bir nefes alması sağlandı.

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