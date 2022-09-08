Patentli üretimiyle Türkiye'ye yeni kokular buldu

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye'de ilk defa gün yüzüne çıkan patentli parfüm ve kolonya kokularıyla dünyaya dağıtım yapıyor. Arge çalışmalarıyla doğal kokular üreten Adsoy, 65 çeşit koku üretimine devam ediyor.

Mardin'i şişeye işleyerek adını duyuran ve bölgeye has kokular üreterek ilkleri başaran kimyager Hamdullah Adsoy, 10 kokuya patent aldı. 65 ürünü dünyaya tanıtan Adsoy, turistlerin en çok beğendiği hediyelikler arasında yer aldı. Doğal ürünlerin özüyle ürettikleri kokuların şişe ve kutularına ise faydalarını aktardı. Adsoy, “Yaklaşık 10 yıldır kolonya, parfüm işi yapıyoruz, biraz daha değişiklik olsun diye Türkiye'den var olan kolonyaların dışında farklı kokular oluşturmak için bir tane Mars kokusu ürettik. Kendi markamızın ismini verdik. Onu Mardin'in mevsim meyvelerinden oluşturduk, yeşillinin kirazı Midyat'ın kavunu Kızıltepe'nin karpuzu diye üç kokuyu karıştırıp çok muazzam mars kokusu çıktı. Hatta mars kokusunun adının kendine yakışması için rengini kızıl yaptık, mars kızıl gezegen olduğu için” dedi.

“10 ürüne patent aldı”

Keşfettikleri 10 ürünün patentini aldıklarını aktaran Hamdullah Adsoy, “Bir de bölgeye hizmet edebilmek için, Antik Dara, Deyrulzafaran, Zinciriye, Mardin Kalesi kokusu yaptık. Bunlar Mardin'in tarihi yerlerini kolonyayla yaşatmak için 10 çeşit ürettik. Mesela Erzurum'da bayimiz var, oraya da Palandöken, kar tanesi, Erzurum Kalesi ürettik. Her bölgeye özgü o bölgeye ait kokular bulmaya devam ediyoruz. Sadece koku değil renkleri de oraya özgü renkler veriyoruz. Çok ince düşünüyoruz, totalde 65 farklı koku ve şişemiz var. Dr. Mars'a özgü kokular, sadece burada bulabilirsiniz. Şuan patent olarak akik taşı, limon parçacıklı, doğal tütün, papatya kokusu, granat taşı kokusu, pembe kuars, zeytin kolonyası gibi patentli üretimler seri üretimdeler” diye konuştu.

“Şişelerin üzerinde tarihi ve anlamlarını sığdırıyor”

Şişeleri özel yapım olarak kabartma ürettiklkerini, kokuları anlatan işleme şişelerinde emek sarf edildiğini vurgulayan Hamdullah Adsoy, Mardin şişesinin en çok tutulduğunu kaydetti. Adsoy, “Mesela özel Mardin şişemiz vardır, kentin desenini fotoğraf çizerek değil de biz onu şişenin üzerine nakşettik. Üç boyutlu olarak şişenin bir tarafına Meryem ana kilisesini koyduk bir tarafına da Ulu Camiinin minaresini ve Mardin'in tepeden görüntüsünü almaya çalıştık. Minare şişesi, özel kokular yapıyoruz, parfümden kolonyaya ahşaptan Mardin'e yakışır şekilde değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“7 şube açıldı 8'incisi yolda”

Şuan da 7 bayilerinin bölgede olduğunu aktaran Adsoy, 8'inci bayiyi İstanbul'da açıklayacaklarını kaydetti. Adsoy, “Hedefimiz Türkiye'nin tamamına yer açmak, Avrupa ve yurt dışına da açılmak. Şuan da yurt dışına da ürün tedariki yapıyoruz. İngiltere'ye gönderiyoruz, tedarik olduğumuz bir yer vardır. Hollanda'ya gönderiyoruz, Hollanda da yarı çalışan bayilik yer kozmetik, parfüm ve kolonya olarak bizim ürünlerimizi satıyorlar. Biz fiyatlarda bayilere yüzde yüz kar veriyoruz, bayiler kazansın ki markaya hizmet edebilsin, ya da marka belli bir noktaya gelebilsin diye. En kalitesini en uyguna satmaya çalışıyoruz, her eve girebilmemiz için. Biz ürünü kendi fabrikamızda ürettiğimiz için kalitesinden zaten korkmuyoruz, korkmadığımız içinde her eve girsin bir defa girdiği zaman o ev bireyleri tamamı doktor marsa gelsin alsın diye.

Kar marjı gütmüyoruz, en kaliteli en ucuza satmaya çalışıyoruz” diye anlattı.